Shopping con carta di credito rubata, arrestate due messicane

Stavano facendo shopping con la carta di credito di un’altra persona, ovviamente senza che lei fosse “d’accordo”. Intanto alla legittima proprietaria arrivavano le notifiche dell’utilizzo fraudolento della sua carta, attraverso l’app bancaria. E questo le ha permesso non solo di accorgersi di essere derubata in tempo reale, ma anche di sventare la cosa e fare arrestare le responsabili.

È successo in via Torino, giovedì 17 aprile, intorno all’una e mezza di pomeriggio. Protagoniste due donne messicane di 21 anni, mentre la vittima è una costaricana di 38 anni. Le due 21enni, impossessatesi della carta dell’altra, si sono messe a fare shopping in vari negozi della via, per un totale di circa 480 euro. Nel frattempo la 38enne riceveva le notifiche sullo smartphone e si attivava per bloccarle, rivolgendosi alla polizia e prendendo contatti con il negozio Pull and Bear, l’ultimo “visitato” dalle due malviventi.

L’arresto in negozio

Ed è proprio da Pull and Bear, grazie alla preziosa collaborazione di una commessa, che le due donne sono state bloccate dagli agenti, intervenuti sul posto. I poliziotti le hanno arrestate per indebito utilizzo di carta di pagamento. Ora sono in stato di reclusione fino all’udienza per direttissima.

