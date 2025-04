Violentata e rapinata, 17enne straniero accusato anche di tentato omicidio

MODENA, 18 APR – Tentato omicidio, violenza sessuale, rapina, reati pluriaggravati. E’ con queste accuse che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della stazione di Formigine hanno proceduto al fermo del 17enne che il 15 aprile ha aggredito una 65enne a Tabina di Magreta, Formigine, nel Modenese. Intorno alle 11 di martedì mattina la vittima è stata improvvisamente aggredita per strada, a Tabina mentre passeggiava in una stradina di campagna, come era solita fare ogni giorno.

La donna è stata violentata, picchiata e rapinata della fede dal minore. Il giovane – minore straniero non accompagnato, ospite di una vicina comunità, ha desistito dopo che alcuni passanti sono intervenuti, udendo le grida della donna, subito soccorsa dalle ambulanze e trasportata in ospedale. Sono intervenuti subito i carabinieri che, dopo aver assunto le prime informazioni sull’accaduto hanno individuato poco dopo il 17enne all’interno della vicina struttura per minori.

I militari, dopo aver acquisito la querela della vittima e in presenza di ulteriori elementi, lo hanno sottoposto a fermo su disposizione della Procura per i minorenni. Ieri il Gip ha disposto la custodia cautelare nel carcere minorile. La vittima si trova ancora ricoverata all’ospedale di Baggiovara: dopo essere stata inizialmente dimessa, è stata colta da successivo malore ed è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti sanitari. (ANSA)