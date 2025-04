Tragedia Funivia del Faito: passeggeri sospesi per ore, poi la cabina precipita. 4 morti

Un’escursione da sogno si è trasformata in tragedia a Castellammare di Stabia nei pressi di Napoli

(www.secoloditalia.it) di Demetra Orsi – Poco prima delle 15, il cavo trainante della funivia del Faito si è improvvisamente sganciato causando la morte di quattro passeggeri. La fune d’acciaio lunga centinaia di metri è finita su un vecchio traliccio dell’Enel in località Quisisana e su una gru di cantiere nei pressi della stazione d’arrivo. L’intero impianto, che collega in otto minuti la stazione della Circumvesuviana alla vetta del monte Faito, si è arrestato all’istante. Il bilancio provvisorio è drammatico: sarebbero quattro i morti e un disperso, il macchinista.

Cabine bloccate: salvataggi con le funi, passeggeri nel vuoto

A bordo dell’impianto si trovavano sedici passeggeri, suddivisi tra le due cabine: una in salita, l’altra in discesa. Il sistema di sicurezza ha reagito immediatamente, bloccando entrambe le vetture. Le 11 persone, quelle nella cabina a valle, sono state fatte scendere con funi di emergenza e imbracature. L’altra cabina è precipitata. I soccorritori sono tutt’ora impegnati nell’operazione di recupero, resa particolarmente complicata dalla scarsa visibilità, dovuta al maltempo.

«Una tragedia», la definisce il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio. Anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è in viaggio per recarsi sul luogo dell’incidente. Intanto, un elicottero continua a sorvolare l’area e diverse ambulanze sono già arrivate sul posto.

Il cordoglio delle istituzioni

«Apprendo con profondo dolore della tragedia avvenuta sulla funivia del Monte Faito. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e rivolgo un pensiero di riconoscenza a tutti i soccorritori impegnati». Così in un messaggio diffuso sui social, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Ad intervenire anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, esprimendo profondo dolore per le vittime e richiedendo un report dettagliato sull’incidente. «L’obiettivo – si legge in una nota del Mit – è approfondire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità in tempi rapidi».