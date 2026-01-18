Spagna, deragliamento di 2 treni: 10 morti

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Spagna, deragliamento di 2 treni

Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all’altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: lo riporta l’agenzia Efe. Secondo fonti della Guardia Civil, l’incidente “ha causato morti feriti”.

Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha reso noto che un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto a Huelva facendolo deragliare a sua volta.

E’ salito a 10 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario, con il deragliamento di due treni dell’alta velocità in Spagna, secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza. Almeno un centinaio i feriti, dei quali 25 gravi e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati. ANSA – foto da X

Articoli correlati

Moretti

Strage di Viareggio, confermata condanna a 5 anni per Moretti

funivia monte Faito

Tragedia Funivia del Faito: passeggeri sospesi per ore, poi la cabina precipita. 4 morti

Treno si scontra con furgone rubato lasciato sui binari

Treno si scontra con furgone rubato lasciato sui binari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *