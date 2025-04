In scuole elementari il libro su due papà e utero in affitto

In diverse scuole elementari, in particolare della provincia di Asti, viene distribuito il libro a fumetti ‘Perché hai due papà’.

A renderlo noto è il deputato Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione, per il quale il testo ha un messaggio molto chiaro: “è giusto e bello che due uomini possano avere un figlio, comprandolo da una donna.

In questi giorni – racconta – sto ricevendo le lamentele da parte di numerose mamme e papà, perché se a darti questo libro è la maestra, figura della quale i bambini si fidano ciecamente, il gioco è fatto: l’indottrinamento gender è attuato. Inutile dire che l’operazione sarebbe stata promossa da attivisti lgbt di estrema sinistra e condotta in maniera subdola. Ovviamente, all’insaputa dei genitori. Se dovessi accertare la veridicità della vicenda, non esiterò a denunciare pubblicamente i responsabili”.

Per l’esponente della Lega “è fondamentale che il governo recepisca la risoluzione della Lega – già approvata in commissione – e si porti avanti la nostra proposta di legge per il consenso informato obbligatorio delle famiglie su certi temi. Fermeremo l’ideologia gender nelle scuole, giù le mani dai nostri figli”, conclude Sasso, primo firmatario della risoluzione e della proposta di legge. ANSA