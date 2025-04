Lodi, straniero accoltella 18enne in treno: “mi ha rubato il monopattino”

Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia di Lodi per tentato omicidio dopo che ha accoltellato, stanotte in un treno fermo in stazioni a Lodi, un diciottenne

I due sono arrivati in treno, la vittima di origini egiziane, era salita a Piacenza. Arrivati a Lodi, il 20enne, colombiano, è sceso dal convoglio, ha legato il proprio cane, un molosso, a un palo, ed è risalito in treno e immediatamente accoltellato alla testa il 18enne. Il ferito è stato portato in ospedale a Lodi dove si trova in prognosi riservata.

Poco dopo, il ventenne è stato bloccato dal capo delle volanti che lo ha arrestato e sequestrato il coltello, con una lama di trenta centimetri. Il colombiano è stato portato nel carcere di Lodi, dopo che ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva aggredito l’altro ragazzo perché lo aveva riconosciuto come il ladro che gli aveva rubato il monopattino.

