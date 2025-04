Milano, baby gang di nordafricani rapina 3 studenti

Uno dei rapinatori ha appena 13 anni. Era insieme ad altri complici, un diciassettenne e altri giovani adulti, quando hanno rapinato tre studenti del Politecnico di Milano in zona Colonne di San Lorenzo. La rapina è avventa la notte tra martedì e mercoledì, esattamente in via Pio IV, tra le Colonne e piazza Vetra.

La rapina in zona Colonne di San Lorenzo

Stando a quanto ricostruito dalla questura di Milano, i tre studenti, due italiani di 24 e 25 anni e un messicano di 27, sono stati accerchiati da un gruppetto formato da sei giovanissimi. Iniziano gli spintoni e le minacce. “Aprite le giacche”. “Cosa avete?”. Strappano loro le birre di mano, poi a uno di loro, al messicano, scippano l’iPhone 14 dalle mani, e al ventiquattrenne un orologio dal polso. E scappano.

L’arresto in via Torino

Nel giro di poco, gli agenti delle volanti, contattati dalle tre vittime, li rintracciano in via Torino. Prima di fermarli, la gang getta l’orologio a terra ma addosso a uno di loro, a un egiziano di 22 anni, i poliziotti trovano il cellulare rubato. Per quattro di loro scatta l’arresto per rapina in concorso. Sono i maggiorenni del gruppo: tre egiziani – due di 22 anni e uno di 20 – e un tunisino di 18. Tutti regolari in Italia e con precedenti penali.

Il rapinatore tredicenne

I due minorenni sono per ora solo indagati piede libero. Sono il tredicenne, un tunisino già noto alle forze dell’ordine e un salvadoregno di 17 anni, senza precedenti penali. Poche ore dopo il questore di Milano, Bruno Megale, confermerà che a Milano i giovanissimi sono diventati più aggressivi e sono spesso protagonisti di rapine violente.

