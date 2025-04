ROMA, 07 APR – “Il diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà, frutto di decenni di impegno civile e mobilitazione popolare, riforme sociali e progressi scientifici. La recente esperienza pandemica ha evidenziato come la salute globale sia vulnerabile e quanto sia cruciale investire in sistemi sanitari robusti, pronti a fronteggiare le emergenze”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale della Salute. (ANSA)