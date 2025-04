Udine: censurato il docufilm ‘Maidan’. PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 6 aprile 2025

A Udine è stata censurata la proiezione dei docufilm MAIDAN, la strada verso la guerra e I BAMBINI DEL DONBASS

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di domenica 6 aprile 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è Ugo Rossi, consigliere comunale di INSIEME LIBERI al comune di Trieste, con il quale si parla della censura applicata in base al regolamento UE 833/2014 “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia in Ucraina” come modificato dal Regolamento UE 2022/350 del 1 marzo 2022 all’art. 2 septies dispone che: “E’ vietata agli operatori la radiodiffusione (…) o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV anche sotto forma di trasmissione o distribuzione in via cavo, satellite o via internet (..)

La libertà di espressione non è che un lontano ricordo. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione, con le persone giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato XV.

Praticamente, l’allegato 15 di questo ipocrita regolamento europeo non è altro che una lista nera del più becero totalitarismo e della più cieca russofobia.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta