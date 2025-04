Mezzolombardo, 19enne uccide il padre per difendere la madre

Omicidio nella notte tra il 3 e 4 aprile a Mezzolombardo (Trento). La vittima è un uomo di 46 anni di origini bosniache, Simeun Panic

A ucciderlo sarebbe stato il figlio di 19 anni, Bojan. La tragedia si è consumata nel loro appartamento in via Frecce Tricolori. Secondo le prime informazioni, il figlio avrebbe accoltellato il padre per difendere la madre dall’ennesima aggressione da parte dell’uomo. La vita domestica sarebbe infatti stata costellata di violenze. Fino all’ultima, tragica, lite.

A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati gli stessi familiari di Simeun Panic. Il figlio Bojan non ha neppure tentato la fuga. Quando i carabinieri sono arrivati era in casa, sotto choc, e poco distante c’era il cadavere del padre.

Il diciannovenne è stato portato via dai carabinieri del Comando provinciale di Trento, arrestato in flagranza, e interrogato dalla pm Patrizia Foiera. Sono in corso le indagini per appurare l’esatta dinamica dei fatti.

