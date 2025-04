Casa Bianca: Russia esclusa dai dazi perché non c’è scambio significativo

Nella lista di paesi colpiti dalle nuove sanzioni annunciate da Donald Trump manca la Russia, oltre a Cuba, Bielorussia e Corea del Nord

Nel giorno in cui l’inviato di Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, è a Washington per incontrare il braccio destro del presidente americano Steve Witkoff, l’assenza di Mosca dalla lista nera ha suscitato l’attenzione dei media. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha spiegato ad Axios che la Russia è stata esclusa perché le sanzioni americane “precludono già qualsiasi scambio commerciale significativo”.

Il valore del commercio tra Stati Uniti e Russia è crollato da circa 35 miliardi di dollari nel 2021 a 3,5 miliardi di dollari l’anno scorso a causa delle sanzioni imposte per l’invasione dell’Ucraina e, tuttavia ci sono ancora più scambi economici con Mosca che con paesi come Mauritius o Brunei che sono nella lista dei dazi di Trump. E anche territori remoti come Tokelau (1.500 abitanti) nel Pacifico meridionale e Svalbard (2.500 abitanti) nel Circolo polare artico, rispettivamente territori della Nuova Zelanda e della Norvegia, sono stati colpiti dalle misure. rainews.it