Usa, giustiziato uomo in Texas: sesta esecuzione in 11 giorni

NEW YORK, 02 OTT – La mano del boia è entrata di nuovo in azione negli Stati Uniti, si tratta della sesta volta in undici giorni. L’ultima condanna a morte in ordine di tempo è stata eseguita in Texas. Garcia Glenn White, 61 anni, è stato giustiziato con un’iniezione letale per aver ucciso a coltellate due gemelle identiche e la loro madre nel 1989. Annette e Bernette Edwards all’epoca avevano solo 16 anni.

Prima di morire, White si è scusato con la famiglia delle vittime. “Mi dispiace per tutto il dolore che ho causato”, ha detto. I corpi delle due ragazze e quello della madre Bonita furono trovati in una abitazione a Houston. Citando testimoni, i media americani scrivono che White era andato lì per fumare crack e per qualche motivo accoltellò a morte Bonita. Quando le due ragazze uscirono dalla loro stanza per vedere cosa fosse successo, la furia assassina dell’uomo si rivolse anche contro di loro. L’omicidio delle tre donne rimase irrisolto per circa sei ann

i. White confessò solo dopo il suo arresto nel 1995 in relazione alla morte di Hai Van Pham, proprietario di un minimarket. Phan fu ucciso durante una rapina al suo negozio. In seguito White confessò anche di aver ucciso un’altra donna nel 1989, Greta Williams. (ANSA)