Roma, trasporta il divano su un monopattino: multato

Sembra una scena da film comico, ma è accaduto davvero a Roma, in via Prenestina, dove un uomo è stato ripreso mentre trasportava un divano su un monopattino in sharing. Seduto comodamente sul sofà, con le mani sul manubrio e lo sguardo fisso sul semaforo, attendeva il verde “come fosse dentro un’automobile”.

Lo racconta incredulo l’autore del video, che esclama: “Guarda questo su via Prenestina oh…”. Le immagini, diventate virali in poche ore, mostrano l’assurdità della scena tra le auto ferme nel traffico. Poco dopo, l’improvvisato traslocatore è stato fermato e multato dalla polizia locale di Roma Capitale. TiscaliNews