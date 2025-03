Siria, dalla padella alla brace? PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 26 marzo 2025

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, mercoledì 26 marzo 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con il prof. Giuseppe Romeo, si parlerà della nuova amministrazione siriana guidata da Mohammad al Jawlani, ex luogotenente di Abu Bakr al Baghdadi, leader dell’Isis. Si parlerà dei rapporti del leader jihadista con il nostro paese e con l’Unione europea: per accreditarsi nei confronti dell’Occidente, gli è infatti bastato liberarsi di turbante e tuta mimetica ed aver indossato giacca e cravatta. Poi, come si fa per la carriera Alias, si è autobattezzato “Presidente Ahmed al Sharaa”.

Nel CV di Mohammad al Jawlani, che nessuno ha eletto, si vantano migliaia di stupri e decapitazioni e una taglia da 10 milioni di dollari, posta dal governo Usa e recentemente ritirata, oltre alla fiducia e all’accoglienza riservata agli statisti, per cui riceve anche una montagna di soldi, malgrado i recenti massacri di alawiti e cristiani nel Paese.

Con il professor Romeo di cercherà di dare uno sguardo anche alla situazione russo-ucraina e quella israelo- palestinese e al riarmo europeo.