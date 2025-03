Maranza e baby gang, perquisizioni e arresti in tutta Brescia

Tentato omicidio, rapina, lesioni, minacce aggravate, rissa, violenza privata, danneggiamento e reati in materia di armi

Sono queste le accuse mosse a vario titolo nei confronti di diversi giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, di nazionalità italiana o di origini nordafricane, destinatari di una serie di misure cautelari (anche in carcere) nell’ambito di un’operazione di polizia in corso dalle prime ore di martedì 25 marzo.

Sgominate le gang giovanili

Come riferito in un comunicato diffuso dalla Questura, dall’alba di martedì la Polizia di Stato di Brescia sta eseguendo diverse misure cautelari oltre ad altre perquisizioni, richieste dalla Procura della Repubblica cittadina negli sviluppi di un’indagine in materie di criminalità giovanile. Gli approfondimenti avrebbero permesso di ricostruire diverse aggressione commesse da giovani italiani e stranieri, componenti di bande e baby gang attive in città e non solo. Ulteriori dettagli saranno diffusi dalla stessa Questura nel corso della mattinata.

www.bresciatoday.it