Incendio in concessionaria, ipotesi corto circuito auto elettrica

Trenta auto distrutte dalle fiamme in una concessionaria di auto di Castel Giubileo

Un incendio – quello di divampato nella mattinata di sabato 22 marzo – il cui fumo nero era ben visibile da chilometri di distanza, notato dai residenti di Roma Nord.

Tra le ipotesi al vaglio quella di un possibile corto circuito di una vettura elettrica. Il rogo è avvenuto esattamente in via Sant’Angelo Vado 49, dove si trova un deposito di macchine, con le fiamme che hanno interessato auto e autofurgoni.

Vigili del fuoco e polizia sul posto

Sul posto, dalle 7,30 circa, tre squadre dei vigili del fuoco e quattro autobotti con un’autoscala. Presenti anche le volanti della polizia e gli agenti del commissariato Fidene.

Accertamenti in corso sui motivi che hanno provocato l’incendio. Esclusa al momento la causa di natura dolosa, tra l’ipotesi che hanno dato il là al rogo c’è, presumibilmente, il corto circuito dovuto a un’auto elettrica in fase di caricamento. Non risulterebbero esserci feriti.

