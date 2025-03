Usa, Witkoff: ‘Kiev accetta di non entrare nella Nato’

L’inviato speciale degli Stati uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato che la leadership di Kiev ha accettato di tenere elezioni in Ucraina

“Ci saranno elezioni in Ucraina”, ha detto Witkoff in un`intervista al giornalista statunitense Tucker Carlson. Inoltre Witkoff ha detto che Zelensy ha in gran parte “accettato” che il suo Paese non diventerà membro della Nato. “Penso – ha dichiarato l’inviato di Trump – che Zelensky e il suo braccio dentro, Andriy Yermak, abbiano in gran parte riconosciuto che non diventeranno membri Nato”. tgcom24.mediaset.it