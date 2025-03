Ucraina, Zelensky boccia missione Onu: ‘non ci proteggerebbe’

Ipotesi 4 livelli sicurezza per Kiev, Onu sulla linea della tregua. Zelensky rifiuta

Il coinvolgimento dell’Onu nelle operazioni di peacekeeping in Ucraina sarebbe solo una parte del meccanismo ipotizzato per fornire a Kiev le garanzie di sicurezza. Un’ipotesi a cui i volenterosi stanno lavorando attivamente, si apprende da chi segue il dossier, è quella di costruire 4 livelli d’interposizione. I caschi blu dell’Onu, provenienti da Paesi non europei, verrebbero schierati nella zona demilitarizzata per osservare il rispetto della tregua. Il secondo anello sarebbe costituito dalle forze ucraine. Il terzo dal contingente dei volenterosi, magari al confine occidentale ucraino. Il quarto sarebbe il backstop Usa.

Zelensky boccia la missione Onu: ‘non ci proteggerebbe’

“Con tutto il rispetto, l’Onu non ci proteggerebbe dall’invasione o dal desiderio di Putin di tornare. Non vediamo l’Onu come un’alternativa a un contingente o a garanzie di sicurezza”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa con il presidente ceco Petr Pavel, come riporta Rbc Ukraina.

Il Consiglio europeo di Bruxelles sul riarmo ha ribadito "il suo continuo e incrollabile sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale".