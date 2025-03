Perchè il normale principio del buon senso non si applica a Mario Draghi?

di Daniele Giovanardi – Il mio eroe italiano è Mario Draghi . E’ riuscito a muovere enormi masse di denaro su investimenti da lui definiti fondamentali per il benessere degli italiani: le privatizzazioni e l’ austerità, le armi e le sanzioni contro la Russia, che sarebbe crollata come un castello di carte, l’ investimento in farmaci-vaccini, “ chi li rifiuta uccide il suo prossimo”, la transizione ecologica imposta etc etc e ora il riarmo forzato.

Un oracolo se ci prende acquista credibilità e viene ascoltato; se le sbaglia tutte perde credibilità. Perché questo principio di normale buon senso non si applica a Mario Draghi?