Mario Draghi premiato dal Politecnico di Torino: “lungimiranza strategica”

L’ex premier Mario Draghi è stato premiato oggi, mercoledì 21 maggio 2025, dal politecnico di Torino. Durante una cerimonia alle Ogr di costo Castelfidardo, il rettore Paolo Corgnati gli ha consegnato il premio internazionale “Polito foresight and innovation”, alla prima edizioni.

Le motivazioni del riconoscimento

Il premio è stato istituito per celebrare le competenze nell’affrontare le sfide dell’innovazione nel medio termine, a livello nazionale e internazionale. Un gruppo di scienziati ha selezionato Draghi per questo motivo: “È un esempio di statista globale, capace di proporre un modello di leadership che è divenuto un punto di riferimento per la sua lungimiranza strategica, l’innovazione e la resilienza, a livello nazionale ed europeo”.

Le parole del rettore

Commenta Corgnati: “Il premio consegnato oggi a Mario Draghi è un simbolo del percorso intrapreso dal nostro ateneo, che mira a confrontarsi sempre più con quelle figure di assoluto riferimento che consentono alla società. Il Politecnico di Torino deve farsi interprete di un dialogo costante con i policy e i decision makers. Con l’istituzione di questo premio il nostro auspicio è mantenere un saldo dialogo con chi, come il presidente Draghi, rappresenta la leadership nella visione del futuro dell’Europa”.

Le parole dell’ex premier

Anche Draghi è intervenuto nel corso della cerimonia: “Per preservare i suoi valori, l’Europa deve puntare sull’innovazione perché solo l’innovazione può determinare un aumento di produttività”.

