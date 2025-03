“Esci dal Matrix”. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 22 marzo 2025

ESCI DAL MATRIX – ospite MORRIS SAN

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 22 marzo 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

“Viviamo in una realtà costruita per tenerci sotto controllo. Esci dal Matrix, di Morris San, è una guida per chi è pronto a smascherare il sistema e riprendere il controllo della propria esistenza.

Dal mainstream alla finanza globale, dalla politica all’industria farmaceutica, tutto è progettato per mantenerci in uno stato di paura, dipendenza e conformismo.

Ci fanno credere che il debito sia normale, che lavorare tutta la vita per pagare tasse, bollette, affitti e mutui sia normale, sia la via giusta. Invece, esistono alternative. Seguici. Imparerai come non dipendere più da un lavoro che non ti piace e come costruire la tua indipendenza finanziaria.

La censura e il controllo delle informazioni sono un altro punto chiave. Ne parleremo sabato sera alle 20,30 con Morris San in PIAZZA LIBERTA’, il programma condotto da Armando Manocchia.