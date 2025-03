“Il Feudo”. PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 19 marzo 2025

IL FEUDO

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 19 marzo 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è Stelio Fergola, giornalista e saggista, che si occupa di storia moderna e contemporanea. Ha collaborato con diversi quotidiani. E’ autore di numerosi saggi. Il Feudo è il suo libro più recente. E’ una metafora, un simbolismo, da sempre efficace per descrivere i fenomeni sociali. Ma è anche studio di una realtà presente da ottant’anni circa.

Dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, questa strana ma decisiva minoranza elitaria ha preso in mano le redini della Nazione Italia. Praticamente da ogni punto di vista: politico, culturale, etico, identitario. Decide cosa sia giusto e cosa sia sbagliato a prescindere dalle elezioni. E la strada a cui sta conducendo, attraverso le sue mille sfaccettature, è la morte.

Considerata la miriade di aspetti che lo contraddistinguono, definire compiutamente ed esaustivamente il Feudo è pressoché impossibile. In questa analisi ci siamo concentrati sugli aspetti principali, augurandoci che lo spunto sia di stimolo per approfondimenti futuri. L’Italia è controllata e diretta a dovere verso la tomba, ma chi decide a riguardo non rappresenta assolutamente la sua essenza.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta