Violenza sessuale a Genova, arrestato 20enne egiziano

L’ha seguita quando è scesa dall’autobus e, una volta arrivati in una zona isolata, le ha rivolto un apprezzamento, l’ha palpeggiata nelle parti intime e l’ha trascinata a terra. Per questo i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un ventenne di origini egiziane con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una trentenne di nazionalità ecuadoriana.

Domenica mattina, 16 marzo 2025, il giovane, a bordo di un autobus, ha notato la donna, che stava ritornando a casa dopo una serata con gli amici, e si è seduto accanto a lei, iniziando a importunarla. La ragazza ha cercato di mantenere un atteggiamento indifferente e, una volta giunta a destinazione nel quartiere di Quinto, è scesa dal mezzo pubblico.

Il giovane l’ha seguita lungo il tragitto verso casa, tentato l’approccio sessuale. Solo la forte opposizione della vittima, che ha iniziato a urlare chiedendo aiuto, ha costretto l’aggressore a darsi alla fuga. Una residente della zona, udite le richieste di soccorso, è sceso in strada per aiutare la donna e ha contattato immediatamente il 112.

Le pattuglie del nucleo radiomobile sono intervenute immediatamente, mettendosi alla ricerca del sospetto, descritto in modo dettagliato dalla vittima. Il giovane è stato individuato nascosto in una buia via limitrofa. Riconosciuto come l’autore dell’aggressione, è stato arrestato per violenza sessuale per poi essere trasferito presso il carcere di Pontedecimo.

www.genovatoday.it