Milano, violenta rissa con lanci di sedie e bottiglie

Sedie e bottiglie che volano. Urla, insulti e qualche spintone. Sono le immagini di una violenta rissa scoppiata all’esterno di un locale in via Padova a Milano. Il video è stato condiviso sui social da un residente della zona, che ha filmato la scena dall’alto.

Sarebbero una decina le persone coinvolte nella zuffa scoppiata nella nottata di domenica. La lite, stando a quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe iniziata in un locale vicino e poi proseguita in strada, dove i partecipanti, impegnati ad affrontarsi, avrebbero anche bloccato il traffico.

In via Padova c’è stato l’intervento della polizia di Stato che ha portato in questura per l’identificazione quattro persone (di origini sudamericane). Si tratta di tre uomini e una donna. Nessuna delle persone coinvolte si è fatta trasportare in ospedale.

