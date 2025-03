Malore fatale, operaio muore davanti ai colleghi

Tragedia in un’azienda di Anagni dove un operaio di 53 anni, di origine romena, è morto per un improvviso malore

I colleghi lo hanno subito soccorso e hanno chiamato il 118, ma all’arrivo del personale sanitario l’uomo era già morto. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri all’interno dell’azienda “Open Data Srl” di via Anticolana.

L’operaio, residente in provincia di Latina, era alle dipendenze di una ditta esterna di manutenzioni impegnata in alcuni lavori di resinatura nello stabilimento anagnino. Sul posto sono giunti i carabinieri di Anagni per gli accertamenti. La salma è stata posta sotto sequestro ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia.

