GB, Starmer: ‘un miliardo di sterline per pale eoliche offshore’

Alla Cop29 di Baku, il Primo Ministro britannico Keir Starmer annuncera’ un obiettivo climatico “ambizioso e misurato”, mirato a raggiungere energia pulita entro il 2030. Starmer ha sottolineato l’importanza del ruolo del Regno Unito nella sfida climatica, considerandola anche un’opportunita’ per creare posti di lavoro ben retribuiti nel settore delle energie rinnovabili, come dimostrato dal nuovo ordine da un miliardo di sterline per pale eoliche offshore. L’obiettivo, ha affermato, portera’ benefici ai cittadini con bollette piu’ basse e ridurra’ la dipendenza energetica da paesi ostili. ANSA