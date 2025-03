Ucraina, Crosetto: “Al confine con la Russia vedo bene l’Onu”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, interpellato sull’ipotesi di inviare truppe italiane a presidiare il confine tra Ucraina e Russia, risponde: “Questo dibattito è surreale e prematuro allo stesso tempo. Perché la tregua sarà figlia di condizioni che devono andare bene a tutti, e quindi anche ai russi”.

“Per rispondere alla domanda, su quel confine io presto o tardi vedo l’Onu“, aggiunge Crosetto, ricordando che “l’Italia ha sempre partecipato alle missioni delle Nazioni Unite“.

Allo stesso tempo, Stampa e Repubblica riportano alcune indiscrezioni sulla possibilità di 40mila nuovi militari italiani per aumentare le truppe di Difesa dello Stivale. In alternativa all’Onu, sul confine tra Ucraina e Russia può esserci “una missione internazionale di peace-keeping che unisca quasi tutto il mondo, come in Libano”, ha specificato Crosetto. lapresse.it