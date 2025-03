Siria, oltre 300 civili massacrati dai miliziani di Al-Jolani

BEIRUT, 08 MAR – Oltre 300 civili alawiti sono stati uccisi da giovedì in Siria dalle forze di sicurezza e dai gruppi affiliati, secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani menzionando operazioni di rastrellamento e scontri con i lealisti di Bashar al-Assad nella parte occidentale del Paese.

La Ong ha denunciato “la morte di 311 civili alawiti nella regione costiera (…) uccisi dalle forze di sicurezza e da gruppi alleati”. Con queste vittime, il numero totale dei morti negli scontri avvenuti da giovedì sale a 524, di cui 213 membri delle forze di sicurezza e di gruppi alleati, secondo la stessa fonte. (ANSA)

⭕️#Siria: I jihadisti del nuovo regime iniziano la mattinata facendo strisciare gli alawiti sul pavimento, frustandoli e facendoli abbaiare, perché ai loro occhi gli #alawiti sono cani. Non lo vedrai nei telegiornali. No jews , no news!

Parlateci voi con queste bestie… pic.twitter.com/MvX2o1mX43

