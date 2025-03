Su auto rubata investe rider e ferisce 4 poliziotti: arrestato tunisino

Inseguimento da film nella serata di mercoledì 5 marzo. Con quattro agenti feriti, l’auto della polizia speronata e un rider investito

ROMA – Protagonista un 20enne tunisino in fuga, risultato poi irregolare sul territorio nazionale, a bordo di un’automobile rapinata in via dell’Archeologia. Una persona, infatti, aveva presentato denuncia al distretto Casilino. Il tutto è avvenuto alle 19,45 a Tor Bella Monaca. Da quel momento sono iniziate le ricerche.

In via Amico Aspertini una volante del distretto Casilino ha incrociato il veicolo rubato, una Bmw. Gli agenti hanno intimato l’alt. Il conducente a bordo della vettura, però, ha accelerato. Da lì è iniziata la folle fuga, con il fuggitivo che è andato a colpire un rider. Quest’ultimo, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Speronata auto della polizia

La corsa non si è fermata. Anzi, è proseguita fino a viale della Sorbona, nella zona di Tor Vergata. Qui l’auto in fuga ha speronato una vettura della polizia. Due gli agenti rimasti feriti: per loro la prognosi è di sei giorni. Il giovane non ha battuto ciglio e ha continuato a dare gas.

Arrestato 20enne

Al chilometro 36 della via Casilina in direzione fuori città, infine, un veicolo della polizia ha cercato di fare da tappo, per bloccare il conducente della Bmw, che anche non si è fermato, tamponando la volante della polizia. Anche in questo circostanza due agenti feriti, con prognosi di 5 e 15 giorni. Il 20enne, comunque, è stato poi bloccato. Per lui è scattato l’arresto. Le accuse sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

www.romatoday.it