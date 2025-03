Zelensky: “Chieste informazioni ufficiali su stop aiuti Usa”

Volodymyr Zelensky ha riferito di aver chiesto ai funzionari ucraini di contattare le controparti Usa per ottenere informazioni ufficiali sul blocco degli aiuti

“Ho incaricato il ministro della Difesa, i nostri capi dell’intelligence e i diplomatici di contattare le loro controparti negli Stati Uniti e ottenere informazioni ufficiali”, ha detto nel suo discorso serale. “La gente non dovrebbe essere costretta a indovinare. Ucraina e America meritano un dialogo rispettoso e una posizione chiara l’una nei confronti dell’altra. Soprattutto quando si tratta di proteggere vite umane durante una guerra”.

Premier Kiev: “Stop degli aiuti Usa mette a rischio uso Patriot”

Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha affermato che qualsiasi cessazione degli aiuti militari all’Ucraina da parte degli Stati Uniti metterebbe a rischio l’uso dei sistemi di difesa aerea Patriot, riporta il Guardian. Shmyhal ha parlato dei rischi per le riparazioni, la manutenzione e le forniture di munizioni per i Patriot, sottolineando che sono l’unico sistema in possesso dell’Ucraina in grado di respingere gli attacchi missilistici balistici russi.

tgcom24.mediaset.it