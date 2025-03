Roma, ricercato in tutta Italia: arrestato al campo Rom

Il ricercato aveva trovato un appoggio all’interno del campo rom: in un box, infatti, sono state rinvenute le sue cose

Il suo atteggiamento ha insospettito i militari. Che, dopo primi accertamenti, hanno avuto una risposta: quell’uomo che si aggirava nelle immediate vicinanze del campo rom – in via Luigi Candoni – era ricercato in tutta Italia. A essere arrestato un 48enne, originario della Bosnia.

I militari della stazione Roma Eur stavano effettuando un controllo all’esterno della baraccopoli. A un certo punto, però, hanno notato l’uomo che ha messo la pulce nell’orecchio dei carabinieri. Dopo una primissima verifica, è emerso che il 48enne è ritenuto responsabile di reati di rapina, furto e danneggiamento compiuti tra il 2013 e il 2017, sia nella Capitale che fuori città.

Arrestato ricercato 48enne

Dalle informazioni raccolte, di recente i carabinieri avevano effettuato un censimento nella favela del municipio dell’Arvalia, ma il 48enne non era presente. Allo stesso tempo, è stato riscontrato che l’uomo aveva trovato un appoggio all’interno del campo rom: in un box, infatti, sono state rinvenute le sue cose. Alla fine, conclusi gli accertamenti di rito, è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare la pena di un anno e due mesi di reclusione.

