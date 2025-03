Scuola, si rifiuta di salire sulla scala arcobaleno: studente punito

Un disastro educativo nel nome dell’ideologia gender, un probabile caso di abuso dei mezzi di correzione

di Rossano Sasso – Un ragazzo di terza media di Verona avrebbe ricevuto una nota disciplinare e l’accusa di omofobia per non aver voluto salire la scala arcobaleno della sua scuola.

Uso il condizionale perché sono in corso degli accertamenti.

Il ragazzino di 13anni, si sarebbe dichiarato “contrario alle istanze della Comunità Lgbt” e avrebbe preferito salire utilizzando un’altra scala, ma sarebbe stato costretto da una docente a utilizzare la scala arcobaleno. Dinanzi al rifiuto, la docente l’avrebbe prima redarguito e poi mandato dal Preside, il quale lo avrebbe punito con una nota disciplinare e una lettera ai genitori, accusandolo di essere omofobo.

Rimango basito e incredulo in prima battuta anche se purtroppo non sarebbe il primo caso di tentativo di indottrinamento.

Per me e per la Lega tutto questo è inaccettabile. Non possiamo voler inculcare nei giovani, a forza, la cultura gender. E bene hanno fatto i genitori del ragazzo a chiedere l’intervento del Ministro Valditara che ha avviato gli accertamenti del caso.

Anche per queste ragioni è stata approvata a Settembre una Risoluzione in Commissione Cultura che vieta l’ideologia gender nelle scuole e per queste ragioni dopodomani 6 Marzo la Lega presenterà una relativa e nuova proposta di legge.

Perchè il gender esiste e tocca a noi bloccarlo.