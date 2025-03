Liliana Segre: “Gli odiatori sono tantissimi e vigliacchi”

“Che eredita’ ciascuno di noi lascia ai nipoti? Me lo chiedo come nonna amorevole. Che eredita’, che speranza per domani, noi che siamo tuttora segnati a dito”: lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a un convegno sulle vittime dell’odio al Memoriale della Shoah aggiungendo che “sono tantissimi gli odiatori, vigliacchi che non si presentano”.

”Ci sono tante persone che mi odiano e verso di loro c’era all’inizio grande incredulità. Uno si domanda il perchè, ma a questo perchè io non ho una risposta”.

“Avrei detto, con quello che hai visto ucciditi, invece io sono ancora adesso quella di una gamba davanti all’altra”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre parlando della deportazione nel campo dì concentramento e dell’odio social che vive anche oggi, durante il convegno ‘Le vittime dell’odio’ promosso da Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori”. ANSA