UE: ‘siamo stati una manna per gli Usa’

Ue: “Creati per fregare gli Stati Uniti? Siamo stati una manna per gli Usa”

“L’Ue è il più grande mercato libero del mondo. Ed è stata una manna per gli Stati Uniti”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo alle dichiarazioni di Trump secondo cui l’Ue “è stata creata per fregare gli Usa”. “Gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi. Le aziende americane sono state in grado di investire e generare entrate sostanziali proprio perché l’Ue è un grande mercato unificato che fa bene agli affari”, ha sottolineato, ricordando che il commercio transatlantico di beni e servizi “ammonta a oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno, il più grande al mondo”.

“L’Ue reagirà in modo fermo e immediato alle barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando i dazi vengono utilizzati per contestare politiche legittime e non discriminatorie”. Lo afferma un portavoce della Commissione europea in risposta all’annuncio di Trump di dazi al 25% sulle auto e altri prodotti continentali. “L’Ue proteggerà sempre le aziende, i lavoratori e i consumatori europei dai dazi ingiustificati”, aggiunge. tgcom24.mediaset.it