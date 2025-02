Servizio straordinario di controllo interforze al Quarticciolo, alla periferia di Roma per il contrasto dell’immigrazione clandestina, dello spaccio di sostanze stupefacenti ma anche di occupazioni di immobili senza titolo. Nel corso delle operazioni, sono state sequestrate centinaia di dosi di droga e liberati due alloggi Ater occupati abusivamente. 3 gli stranieri irregolari trattenuti in un Cpr per essere rimpatriati nel loro Paese d’origine. (NPK) Fonte: polizia