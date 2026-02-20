Mancato sgombero Spin Time, Viminale condannato a risarcire 21 milioni

ROMA, 20 FEB – Il tribunale Civile di Roma ha condannato il Viminale a risarcire per oltre 21 milioni di euro il non avere sgomberato l’immobile di Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme nel quartiere Esquilino, occupato nel 2013 dai movimenti per la casa.

La decisione è stata presa nell’ambito della causa civile intentata dal proprietario dell’immobile, la società InvestiRE Sgr nella sua qualità di gestore del Fondo Immobili Pubblici. (ANSA)

Lo stabile di Via di Santa Croce è stato occupato il 12 ottobre 2013 dal movimento “Action” a scopo abitativo. Ci vivono 420 persone. All’interno ci sono centri sociali, clandestini, anche un’osteria, un laboratorio di birra artigianale, una falegnameria, una sala prove e “un punto di approdo, aperto a tutti”. In realtà è un fortino dell’illegalità, ma Lamorgese dichiarò che non doveva essere sgomberato.