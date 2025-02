Omicidio Sharon Verzeni, iniziato il processo

BERGAMO, 25 FEB – Sono presenti il padre, la madre, la sorella e il compagno della vittima, Sergio Ruocco, oggi alla prima udienza del processo, davanti alla Corte d’assise di Bergamo che vede imputato Moussa Sangare, 30 anni, reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d’Isola, nel Bergamasco.

In aula anche l’imputato, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, per il quale in suo legale sembra intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica. Sangare, capelli corti, barba e occhiali, quando è entrato nella gabbia trasparente blindata, si è seduto senza incrociare lo sguardo dei famigliari di Sharon che sono parsi impassibili, cercando di trattenere il loro dolore. Sangare si è poi seduto accanto al suo avvocato. (ANSA)