Malore nella notte, morto 41enne

Lutto a Marino, alle porte di Roma. Giordano Gallotti, un uomo di 41 anni, che lavorava per la Multiservizi dei Castelli è morto, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Così giovane, due bimbi piccoli da crescere, una vita davanti e tanti sogni infranti in pochi istanti.

A dare la terribile notizie è stato il Sindaco Stefano Cecchi, che sui social ha condiviso il post con il messaggio di cordoglio e la foto del 41enne. Un post che in pochissimo tempo ha fatto il pieno di commenti di vicinanza e affetto, tra rabbia, dolore e incredulità per un destino beffardo.

https://www.7colli.it