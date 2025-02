Fonti governo: invio truppe a Kiev non all’ordine del giorno

ROMA, 25 FEB – “L’Italia ha sempre detto che l’invio di truppe italiane in Ucraina non è all’ordine del giorno. Dopodiché, se un domani ci dovesse essere una missione Onu con contingenti di vari Paesi, si potrà magari ragionare. Ma non è all’ordine del giorno, non se ne è mai parlato”.

Lo affermano fonti di governo definendo “notizie totalmente campate per aria” le ricostruzioni sulle valutazioni di un invio di truppe. “Non esiste questo dibattito all’interno della maggioranza”, chiariscono le stesse fonti. (ANSA)