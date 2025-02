Romeno ubriaco travolse e uccise 15enne: pena ridotta a 6 anni, revocata espulsione

E’ arrivata la riduzione della pena in appello, con revoca anche dell’espulsione a pena espiata, che era stata decisa in primo grado

MILANO – E’ stata ridotta da 7 anni e 4 mesi di reclusione del primo grado a 6 anni in appello la condanna, con rito abbreviato, per Bogdan Pasca, 34 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio del 2023, a Garbagnate Milanese, una bicicletta con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, mentre la ragazza rimase gravemente ferita.

Nel corso del procedimento erano stati respinti due tentativi di patteggiamento dell’imputato a pene di 4 anni e 4 anni e 8 mesi e poi il 20 giugno dello scorso anno era arrivata la condanna a 7 anni e 4 mesi emessa dalla gup di Milano Rossana Mongiardo.

“La giudice ha dato il massimo della pena che si dà in questi casi, anche se Valentino non tornerà un minimo di giustizia è stata fatta”, aveva detto, in lacrime come altri familiari e amici, Emilia, madre di Valentino Colia, assistita come parte civile dall’avvocato Carlo Fontana. Oggi è arrivata la riduzione della pena in appello, con revoca anche dell’espulsione a pena espiata, che era stata decisa in primo grado.

Il 17 luglio del 2023, Pasca andava a circa 80 km/h in una strada con limite di 50, quando investì i due ragazzi che stavano attraversando in bici sulle strisce. Dietro di loro c’erano altri due amici su una bicicletta, che si salvarono. L’uomo era in affidamento ai servizi sociali in quel periodo e aveva precedenti. Era stato anche denunciato dal datore di lavoro perché si era appropriato del mezzo della ditta, lo stesso che guidava quella sera. (ANSA)