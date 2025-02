Zelensky: ‘Trump aiuta Putin a uscire dall’isolamento’

Gli Stati Uniti hanno aiutato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine a tre anni di “isolamento” in Occidente, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Credo che gli Stati Uniti abbiano aiutato Putin a uscire da anni di isolamento”, ha detto Zelensky ai giornalisti, il giorno dopo che alti funzionari americani e russi hanno tenuto colloqui in Arabia Saudita. “Tutto ciò non ha alcun impatto positivo sull’Ucraina”, ha aggiunto.

Zelensky ha affermato che Trump vive in uno “spazio di disinformazione” rispondendo ai commenti taglienti del presidente degli Stati Uniti, inclusa un’affermazione infondata secondo cui l’indice di popolarità di Zelensky sarebbe del 4%.

“Sfortunatamente, il presidente Trump, per il quale abbiamo grande rispetto come leader del popolo americano, vive in questo spazio di disinformazione”, ha detto Zelensky ai giornalisti a Kiev, accusando Mosca di ingannare Trump. ANSA