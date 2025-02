Zelensky: ‘difenderò l’Ucraina finchè non entrerà nella Nato’

Zelensky ha lasciato intendere che non si dimetterà dall’incarico di presidente finché l’Ucraina non sarà ammessa all’UE e alla NATO

“Sono pronto a fare tutto per la pace in Ucraina. Ovviamente, la Russia vuole liberarsi di me. Forse non fisicamente, come hanno cercato di fare all’inizio della guerra, ma politicamente. Sono una persona molto scomoda per Putin. Ci conosciamo. Se l’Ucraina entra nell’UE e nella NATO domani, non ci sarà più bisogno di me. Ma finché ciò non accadrà, difenderò il mio Paese”, ha detto Zelensky in un’intervista ad ARD.

Zelensky: “Se gli USA smetteranno di darci soldi, chiederemo almeno 250 miliardi di dollari all’Europa”