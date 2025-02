UE: “Putin vuole dividerci”

“Insieme ai ministri degli Esteri europei, ho parlato con il segretario di Stato Marco Rubio dopo i suoi colloqui a Riad. La Russia cercherà di dividerci. Non cadiamo nelle loro trappole. Collaborando con gli Stati Uniti, possiamo raggiungere una pace giusta e duratura, alle condizioni dell’Ucraina”. Lo scrive su X la rappresentante Ue Kaja Kallas.

“L’Ucraina non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra”. Lo ha detto Donald Trump a Mar-a-Lago a proposito delle critiche di Kiev per non essere stata inclusa al tavolo dei colloqui con la Russia. (ANSA)