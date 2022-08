Migranti, a Lampedusa 11 sbarchi in un’ora

Sono 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un’ora a Lampedusa nella notte. Salgono così a 46 nell’arco di 24 ore gli approdi sull’isola, con oltre mille persone arrivate. A soccorrere le imbarcazioni sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. A bordo c’erano gruppi che vanno da un minino di otto a un massimo di 47 tunisini, fra cui donne e bambini. Uno dei migranti è stato portato in ospedale, perché stava male. tg24.sky.it/palermo

► Emma Bonino: “Spero che sull’energia non arriverà un altro bonus, visto che abbiamo un debito pubblico sopra il 160% del Pil”

(i miliardi dati a Pfizer, quelli per l’accoglienza e le armi all’Ucraina, invece, non sono debito pubblico?)

