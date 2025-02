Tajani: ‘a Riad solo un pourparler tra americani e russi’

L’incontro in corso a Riad tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è “un pourparler tra americani e russi. Non c’è nessun negoziato operativo sulla questione Ucraina, perché non si può fare un trattato senza ucraini e senza europei, questo è ovvio”. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a “Radio Anch’io” su Radiouno.

E sul vertice di Parigi, il ministro degli affari esteri ha detto: “È stato un incontro interlocutorio, si è discusso di difesa e credo che sia giusto continuare a discutere, perché non è un vertice risolutivo. Non possiamo pensare a un futuro della sicurezza europea senza un accordo con gli Stati Uniti. Se noi vogliamo garantire la sicurezza dell’Ucraina, della frontiera orientale e dell’intera Europa dobbiamo naturalmente fare di più come europei, darci una difesa unica e arrivare a un esercito unico”, però bisogna “continuare ad avere un saggio e solido rapporto transatlantico e quindi sostenere la presenza della Nato che abbia due pilastri, uno americano e uno europeo”.

“Senza gli Stati Uniti non siamo in grado di fronteggiare un gigante come la Russia: dobbiamo assolutamente continuare a lavorare con loro, dobbiamo avere un dialogo costante con gli Stati Uniti”, ha sottolineato. rainews.it