Orban: “63 Ong Soros-globaliste stanno chiedendo soldi a Bruxelles”

“ATTENZIONE! I nostri timori si sono avverati: la rete di ONG globalista-liberale-Soros sta rivolgendo a Bruxelles, dopo che il presidente Trump ha inferto un duro colpo alle loro attività negli Stati Uniti. Ora 63 di loro stanno chiedendo soldi a Bruxelles, sotto le mentite spoglie di vari progetti per i diritti umani. Non accadrà! Non lasceremo che trovino un rifugio sicuro in Europa! I file USAID hanno esposto le pratiche oscure della rete globalista. Non abboccheremo di nuovo all’amo!”

E pubblica il link dell’articolo che lo spiega

WARNING! Our fears have come true: the globalist-liberal-Soros NGO network is fleeing to Brussels, after President Trump dealt a huge blow to their activities in the US. Now 63 of them are asking Brussels for money, under the guise of various human rights projects. Not going to…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 18, 2025