Berlino: ‘No truppe UE in Ucraina senza coinvolgimento Usa’

Niente truppe europee in Ucraina “senza il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti”: lo afferma una fonte del governo tedesco a poche ore del summit dei principali leader Ue a Parigi per decidere la linea europea sull’impegno in Ucraina.

Starmer: “pronto a inviare truppe in Ucraina”

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere pronto a inviare truppe in Ucraina, qualora fosse necessario per garantire la sicurezza del Regno Unito e dell’Europa. Londra sta svolgendo un ruolo di primo piano nel supportare Kiev nella guerra contro la Russia, il che “significa anche essere pronti e disposti a contribuire alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina inviando le nostre truppe sul campo se necessario”, ha scritto Starmer sul Daily Telegraph.

La Polonia non prevede di inviare truppe in Ucraina

La Polonia non invierà le sue truppe in Ucraina e continuerà a sostenere il suo vicino contro la Russia, ha affermato oggi il primo ministro polacco prima di volare a Parigi. “La Polonia sosterrà l’Ucraina come ha fatto finora: a livello organizzativo, in base alle nostre capacità finanziarie, umanitarie e militari. Non abbiamo in programma di inviare soldati polacchi nel territorio ucraino”, ha detto Donald Tusk ai giornalisti. ANSA