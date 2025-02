Lite tra peruviani a Macerata, un accoltellato: è grave

MACERATA, 16 FEB – Una violenta lite tra due uomini di origine peruviana, scoppiata per futili motivi, poi uno di loro estrae un coltello e sferra tre fendenti all’altro, ferendolo gravemente al fianco sinistro, all’avambraccio destro e al capo. E’ accaduto verso le 2.40 della notte scorsa a Macerata nei pressi di un circolo ricreativo all’altezza del civico 40 di via Roma. Sul posto si sono portate subito le Volanti della Polizia che hanno accompagnato in Questura un 25enne e poi, a seguito di indagini in sinergia con la Squadra Mobile, hanno arrestato il giovane per tentato omicidio.

Gli agenti dell’Ufficio di prevenzione generale soccorso pubblico erano intervenuti dopo una segnalazione al numero d’emergenza di una persona a terra: i poliziotti hanno trovato sul posto il 25enne peruviano, residente a Macerata, richiedente asilo, con gli abiti sporchi di sangue. Poi si è appreso che un altro peruviano, 50enne, era stato in precedenza soccorso in quanto ferito da alcune coltellate e trasportato prima al pronto soccorso di Macerata e poi, in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove è ricoverato in prognosi riservata; dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti hanno sequestrato anche un coltello con lama di 20 centimetri. Tra i due, secondo gli accertamenti, vi sarebbe stata una violenta lite per futili motivi e in stato di alterazione psicofisica, sfociata nell’accoltellamento da parte del 25enne che è stato arrestato dalla polizia e condotto nella Casa Circondariale di Ancona come concordato con il pm di turno della Procura di Macerata. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire la dinamica del ferimento e accertare i motivi della violenta lite. (ANSA)