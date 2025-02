Pinerolo: migrante si sdraia sul cofano della gazzella, poi aggredisce una carabiniera

Gazzarra all’ora di pranzo di mercoledì 12 febbraio 2025, davanti alla stazione ferroviaria di Pinerolo, in piazza Garibaldi

Un africano di 28 anni, infatti, si è avvicinato a una pattuglia dei carabinieri della compagnia cittadina, che stavano effettuando alcuni controlli di persone, sdraiandosi sul cofano dell’auto di servizio. Quando una carabiniera l’ha invitato a spostarsi, lui si è scagliato contro di lei e per contenerlo è dovuta intervenire una seconda pattuglia di rinforzo. Alla fine il giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per la militare dell’Arma prognosi di una settimana.

