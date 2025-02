I giorni dell’infamia. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 15 febbraio 2025

L’eloquio canaglia di media, giornalisti, virologi e politici durante l’operazione Covid

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 15 febbraio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia sono Emanuele Montagna e Franco Soldani, autori del libro “I giorni dell’infamia“.

Franco Soldani si è laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università di Pisa. Ha sempre insegnato all’estero e nel sistema scolastico nazionale. Ha concluso la sua carriera di docente nella Scuola europea di Monaco di Baviera. Si è sempre occupato di analisi della società capitalistica, storia contemporanea e logica del pensiero scientifico.

Questo libro rappresenta un ideale monumento alla memoria perché, se possibile, niente vada dimenticato delle sofferenze inflitte alla popolazione civile di questo paese dai governi degli anni passati. D’altronde, ammoniva Santayana, il popolo che non ricorda il proprio passato è destinato a ripeterlo. Il potere, c’è da scommetterci, farà di tutto per consegnarlo all’oblio. Anche per questo, dunque, va scolpito nelle lettere indelebili della documentazione e delle prove qui presentate.

D’altra parte, come diceva Jefferson, un vero patriota deve difendere il suo paese anche contro il proprio governo. Un dovere che mai come in questo caso risulta essere giusto e categorico, visto che sono state proprio le classi dominanti italiane ad averci catapultato in un incubo durato quasi quattro anni della nostra vita.

Oltretutto, i personaggi che hanno incarnato l’Operazione Covid, veri e propri androidi monstre creati in laboratorio, potrebbero benissimo essere nuovamente riattivati e riprendere un’altra volta servizio, qualora le élite al potere in Occidente lo decidessero. Anche contro questa eventualità si schiera il reale stato delle cose qui documentato, in cui compaiono nomi e cognomi dei diversi soggetti causa delle nostre sventure (dati anagrafici che del resto emergono dalla stessa cronaca e che conviene scolpire negli annali patri, per tenerli bene a mente nei giorni a venire).

Il saggio, tuttavia, prende in esame anche le ragioni internazionali di tutto quello che è successo, ne analizza le cause remote ignote ai più e sistematicamente occultate dai media, nell’intento di dimostrare che è stato il disegno geopolitico di una potenza straniera ad aver dettato l’agenda al ceto politico di uno Stato vassallo, agenda estera mandata poi puntualmente ad effetto dai suoi lacchè europei e italiani in particolare.

Il solo male è l’ignoranza, il solo bene è la conoscenza, diceva Socrate. Per questo è necessario portare alla luce le origini della storia che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi, giacché solo la loro comprensione potrà eventualmente metterci in grado di far fronte con cognizione di causa agli eventi futuri.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

